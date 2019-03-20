شاهدوا فنانة اميركية تعتنق الاسلام وترتدي الحجاب.. أنا سعيدة جدًا بقراري هذا

كتب امير فتحي في الأربعاء 20 مارس 2019 02:59 مساءً - أعلنت الفنانة الأمريكية ديلا مايلز اعتناقها الاسلام خلال زيارتها للعاصمة التركية إسطنبول وبذلك تكون قد انضمت إلى سلسلة المشاهير الذين سبقوا أن أعلنوا إسلامهم هناك مثل الفنانة الشهيرة ليندسي لوهان ومايكل جاكسون وويتني هوستون.

وأحيت ديلا مايلز خلال زيارتها الى تركيا عددا من الحفلات وزارت مسجد السلطان أحمد.

وفي مقابلة صحفية صرحت انها ستعلق العلم التركي الذي اشترته من السوق في بيتها وعن الهجوم الذي حصل في نيوزيلندا علقت: “فوبيا الإسلام تنتشر في أجزاء كثيرة من العالم مثل المرض..ولقد شاهدنا المثال الأكثر بروزًا على ذلك في نيوزيلندا..لقد تجمدت دماءنا.. وتمزقنا من الداخل.. إن طاعون عصرنا هو نقص الحب والتسامح..أما الإسلام، فهو على العكس من ذلك دين المحبة والتسامح..أنا سعيدة جدًا باعتناق دين النبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، وأنا سعيدة جدًا بقراري هذا..ولقد كافئني الله بالإسلام في أفضل أيام حياتي”.

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