بيرين سات تتفوق على كل نجمات تركيا

متابعة بتجـــــــــــرد: تمكنت النجمة التركية بيرين سات من التفوق على جميع نجمات تركيا، وذلك في قائمة قناة Show TV لأفضل 20 شخصية نسائية بالمسلسلات التركية.

فقد جاءت بيرين سات في المركز الأول ضمن هذه القائمة، وذلك عن دورها في مسلسل “العشق الممنوع”، والذي جسدت من خلاله شخصية سمر وحققت به نجاحًا كبيرًا.

تجدر الإشارة إلى أن القائمة تضمنت عددًا كبيرًا من النجمات، منهن مريم أوزرلي والتي جاءت في المركز الرابع، وهازال كايا في المركز الـ17، وتوبا بويوكستون في المركز العاشر.