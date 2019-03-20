رامي مالك يصور مشاهد الجزء الأخير من مسلسله الشهير – بالصور

متابعة بتجـــــــــــرد: شوهد النجم العالمي ذو الأصول المصرية رامي مالك، أثناء تصويره مشاهد الجزء الأخير من مسلسل Mr Robot في إحدى المناطق الثلجية بمانهاتن.

وظهر “رامي” وهو يصور مشاهد مطاردة مرتديًا آيس كاب وملابس من اللون الأسود، في المسلسل الذي كان سببًا وراء شهرته العالمية وحصد عنه عشرات الجوائز العالمية.

ومن المقرر أن يبدأ “رامي” تصوير فيلمه الجديد Bond 25 ضمن سلسلة أفلام جيمس بوند مع دانيال كريج في إيطاليا، بمجرد الانتهاء من تصوير Mr Robot.

وتدور أحداث مسلسل Mr Robot حول شاب يعاني من اضطراب القلق الاجتماعي وناقم على المجتمع، يعمل مبرمج كمبيوتر في الصباح ومن قراصنة الكمبيوتر في المساء لكي يسيطر على العالم من خلال التكنولوجيا.