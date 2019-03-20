بالصور .. بريانكا شوبرا بفستان شفاف على خطي رانيا يوسف

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - بدأت النجمة العالمية بريانكا شوبرا تتجه لارتداء الفساتين العارية على خطى كيم كاردشيان والممثلة المصرية رانيا يوسف، فقد التقطت صور لنجمة بوليوود بفستان شفاف فى احدى شوارع نيويورك.

وظهرت بريانكا وهى مرتديا فستانًا شفافًا منقط بنقشة متدرجة من Philosophy مع ملابس داخلية سوداء تحتها، ممسكة بيدها شنطة صغيرة هيكلية أكملت المظهر، وحذاء أسود ذا كعب عالى ومع رابطة عنق فى الكاحل، وصففت شعرها على هيئة كعكعة أعلى الرأس مع نظارة شمسية .

بريانكا تشوبرا، هي ممثلة ومغنية هندية، ولدت فى 18 يوليو 1982، فازت في مسابقة ملكة جمال العالم لعام 2000.

خلال مسيرتها الفنية الناجحة أصبحت بريانكا واحدة من فنانات بوليوود الأعلى أجرًا، وواحدة من الشخصيات الأكثر شعبية في الهند. تزوجت العام الماضى من نيك جوناس و ممثل ومغني أمريكي وكاتب أغاني وكان واحد من أعضاء فرقة الإخوة جوناس، وهي فرقة موسيقى بوب روك شكلها مع أشقائه جو جوناس وكيفن جوناس. وقام ببطولة سلسلة مسلسلات جوناس في قناة ديزني، جنبا إلى جنب مع إخوته.