بالصور .. زينة النجار تحتفل بيوم "عيد الأم" مع INGLOT

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - قامت أمس خبيرة التجميل "زينة النجار" بإحتفال مبكر بيوم عيد الأم، وقد تم استضافتها من قبل ماركة INGLOT العالمية، في مركز "كايرو فيستيفال سيتي" للتسوق.

تعتبر النجار من أمهر وألمع خبراء التجميل التي تشهدهم الساحة حاليا، وقد قامت بالإحتفال أمس يوم 19 مارس لسنة 2019، بحماتها، وقدمت لها هدية ثمينة تدل على براعتها في فن إختيار الهدايا.

قدمت النجار "Full Make-up" لحماتها هدية بمناسبة عيد الأم، وذلك بالتعاون مع ماركة INGLOT، وهو الأمر الذي أثار دهشة وفرح متابعيها، وقد قامت بتطبيق خطوات الـ Make-up أمام متابعيها وقامت بالظهور من خلال خاصية الـ live ، على الإنستجرام.

يتميز Make-up النجار بالبساطة وإظهار الملامح بطريقة مبدعة ومهنية، وهو الأمر الذي بدى واضحا تماما من خلال هديتها لحماتها.