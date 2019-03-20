متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - قامت أمس خبيرة التجميل "زينة النجار" بإحتفال مبكر بيوم عيد الأم، وقد تم استضافتها من قبل ماركة INGLOT العالمية، في مركز "كايرو فيستيفال سيتي" للتسوق.
تعتبر النجار من أمهر وألمع خبراء التجميل التي تشهدهم الساحة حاليا، وقد قامت بالإحتفال أمس يوم 19 مارس لسنة 2019، بحماتها، وقدمت لها هدية ثمينة تدل على براعتها في فن إختيار الهدايا.
قدمت النجار "Full Make-up" لحماتها هدية بمناسبة عيد الأم، وذلك بالتعاون مع ماركة INGLOT، وهو الأمر الذي أثار دهشة وفرح متابعيها، وقد قامت بتطبيق خطوات الـ Make-up أمام متابعيها وقامت بالظهور من خلال خاصية الـ live ، على الإنستجرام.
يتميز Make-up النجار بالبساطة وإظهار الملامح بطريقة مبدعة ومهنية، وهو الأمر الذي بدى واضحا تماما من خلال هديتها لحماتها.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور .. زينة النجار تحتفل بيوم "عيد الأم" مع INGLOT لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مجلة الجمال وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.