باحثة مصرية: اليوناني أندريا رايدر وزع موسيقى عبدالوهاب وقاد أم كلثوم

قالت الدكتورة رشا طموم، الباحثة المصرية في علوم الموسيقى الغربية والعربية، إن الموسيقار اليوناني أندريا رايدر قدم موسيقى ذات نوعية كلاسيكية لكنها ممزوجة بالموسيقى الشعبية والريفية المصرية الأصيلة.

وحكت طموم، خلال كلمتها في ندوة مهرجان الأقصر السينمائي الإفريقي عن أندريا رايدر، الثلاثاء، أن الموسيقار طُلب منه تقديم موسيقي الفيلم التسجيلي "أنشودة الوداع" رغم أصوله اليونانية، مرجعة ذلك إلى اعتباره مصريا وليس يونانيا "من كثرة استغراقه وحياته في المجتمع المصري وأعماله المحلية جدا".

وكشفت طمطوم أن رايدر كان موزعا لموسيقى محمد عبدالوهاب، موضحة أن الوحيدة التي قادها في إحدى الأغنيات هي السيدة أم كلثوم.

وقدمت الباحثة كتاب "أندريا رايدر.. مبدع موسيقى الفيلم"، تضمن تحليلا عمليا لمشاهد من أفلامه وموسيقاه، وقالت إن تجربتها في الكتاب كانت شاقة جدا، لأن رايدر ظهر في فترة زمنية بعيدة عن التوثيق.





وأضافت: "لم أجد مصادر موثوقة أعتمد عليها في الكتاب أو أرشيف يمكن الرجوع إليه"، ووصفت التجربة بـ"الشيقة تلمع فيها عيناها كلما توصلت لمعلومة أو نتيجة موثقة".



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وكشفت عن تنوع الموسيقى التصويرية التي قدمها رايدر خلال الفيلم الواحد؛ للتعبير عن الحالة أو الفكرة المسيطرة، محللة أبرز أعماله مثل "دعاء الكروان"، و"غروب وشروق" وغيرهما.





وأشارت طمطوم إلى أصول رايدر اليونانية، لافتة إلى أنه عاش في مصر ودخل مجال الموسيقى بالعزف، كما كان لاعباً للجودو ومحكما دوليا أيضاً.





وعقب الندوة، وقعت الدكتورة رشا طموم كتابها الجديد لكل الحاضرين.



وافتتح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية قبل يومين بمعرض الموسيقار المصري اليوناني أندريا رايدر، بمناسبة إهداء الدورة الـ8 من المهرجان لروح المبدع الراحل.



