خاص- مجد موصللي في كييف، ما الذي يتم التخطيط له؟

Mar 20, 2019 علم موقع “الخليج 365” ان النجم مجد موصللي، والمخرجة هيفا الفقيه وصاحب شركة التايغا للإنتاج السيد اميل بربري يتواجدون في العاصمة الأوكرانية كييف. ويبدو ان مجد وهيفا يخططان لعمل فني جديد من انتاج شركة الانتاج تايغا، فهل هي أغنية جديدة لمجد من إمضاء الفقيه؟ أم عمل فني آخر مختلف كلياً؟ ترقبوا الأخبار لاحقاً عبر موقع “الخليج 365”. آخر اعمال “موصللي”، أغنية “قلوب الصفحة” التي حققت نجاحاً كبيراً ونالت افضل المراتب من بين الأغاني الأكثر تحميلاً واستماعاً لعام ٢٠١٨، وهي من كلمات والحان فارس اسكندر، توزيع عمر صباغ انتاج تايغا. والأغنية لازالت تحقق الاصداء الايجابية حتى الساعة ويترد صداها في الحفلات والسهرات.







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