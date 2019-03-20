إسراء بيلجيتش بعد السخرية من صورة قديمة لها.. "كنت ممتلئة ولم أكن أعرف المكياج"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قررت النجمة التركية إسراء بيلجيتش الردّ على الانتقادات التي تعرضت لها، بعد تداول صورة قديمة قبل الشهرة تظهر فيها بشكل مختلف تمامًا.

وكانت صحيفة الصباح التركية قد كتبت عن الصورة إنها "مخيبة للآمال" وأنها صدمة لجمهورها الواسع الذي كان يظن أن جمالها طبيعي.

وبهذا الصدد ردت بيلجيتش عبر إنستغرام قائلة: " في الصورة على اليسار كان عمري 17 سنة لم يستقر شيء في وجهي بعد، وكان وزني زائدًا ولم أكن اعرف المكياج، أريد ان أسألكم ما الذي خيّب أملكم؟ إني مجرد امرأة شابة هدفها الوحيد أن تصبح ممثلة جيدة، و الحمدلله لست بحاجة لنقطة تجميل ولن أحتاج طالما أني معجبة بنفسي و أحبني".

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ويبدو أن النجمة التركية إسراء بيلجيتش هدفت من خلال ردها توضيح أنها لم يسبق لها إجراء أي عملية تجميل، وأن الاختلاف بشكلها سببه العناية الخاصة بنفسها، وخسارتها للوزن الزائد، والاهتمام ببشرتها بشكل أفضل.

يُشار إلى أن النجمة إسراء بيلجيتش حققت شهرة واسعة ونجاحًا كبيرًا من خلال دورها في مسلسل "قيامة أرطغرل" بدور حليمة الذي قدمته بالمواسم الأربعة للعمل، وتستعد بيلجيتش للمشاركة في الفيلم التاريخي "نترجين جزيرة جهنم".