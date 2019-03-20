هل تفوّق محمد رمضان على تامر حسني بـ"فيروس"؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تفوق الفنان المصري محمد رمضان على المطرب المعروف تامر حسني في عدد مشاهدات اليوم الأول لأغنية كل منهما.

ورغم الضجة التي صاحبت أغنية "ناسيني ليه" التي طرحها حسني قبل حوالي شهر من الآن، يبدو أن فيديو كليب "فيروس" لمحمد رمضان سيتخطاها، وهو ما أكدته مؤشرات بداية كل أغنية.

وتخطت أغنية virus للنجم محمد رمضان حاجز الـمليوني مشاهدة منذ طرحها على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" قبل ساعات.

بينما حققت أغنية حسني، هذه النسبة "2 مليون مشاهدة" على مدار اليوم الأول بأكمله من طرحها؛ ما يشير إلى تفوق الممثل الشاب على المطرب الشهير.

أغنية "فيروس" كلمات محمد الفنان، شيندي، كنكا، توزيع إسلام الأبيض، المدفعجية، مونتي، وإخراج ياسر سامي.

بينما "ناسيني ليه" من كلمات تامر حسين، ألحان تامر علي، توزيع موسيقي وسام عبد المنعم، والكليب من إخراج سعيد الماروق.

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من جانب آخر يستعد محمد رمضان، لإحياء حفل غنائي، يوم الجمعة 29 مارس الجاري، بصحبة إحدى فرق الدي جي"، ومن المتوقع أن يقدم أغانيه التي صورها على طريقة الفيديو كليب وحققت نجاحًا كبيرًا، وهي "نمبر وان" و"أنا الملك" و"مافيا" و"فيروس".

ويستكمل رمضان تصوير مشاهده بمسلسل "زلزال"، الذي سيعرض بالماراثون الرمضاني المقبل، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة سينرجي.

المسلسل بطولة محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصري ونسرين أمين وهنادي مهني وحسام داغر ومصطفى منصور وعدد آخر من الفنانين.