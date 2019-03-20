كايلي جينر بفُستان شفاف على إنستغرام.. وحبيبها ترافيس سكوت يترك هذا التّعليق!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - مُنذ ساعاتٍ قليلة، زادت نجمة تلفزيون الواقع "كايلي جينر" من درجة الإثارة، عبر آخر الصّور التي نشرتها في حسابها على إنستغرام، وذلك لأنّها التقطت صورةً من داخل غُرفة الجلوس في قصرها الفاره، ارتدت فيها إطلالة كانت غايةً في الجُرأة.

أسدلت كايلي على جسدها المليء بالمُنحنيات فُستانًا شفافًا لونه أبيض، جاء بأكمامٍ طويلة، ووصل طوله إلى أعلى الفخذ، اختارته من علامة Sorella، ووصل سعره إلى 35 دولارًا فقط.

وبِما أنّ الفُستان شفاف، فقد كشف عمّا أسفله من ملابس تحتية، فتعمّدت كايلي ارتداء لانجوري مُثير مُكوّن من قطعتين، جاء بلون أخضر النيون، وأكملت إطلالتها بحمل حقيبة برادا صغيرة، وأضافت جاكيتًا فُسفوريا مُطابقا للون اللانجوري.

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وفي تعليقها على الصّورة، وضعت كايلي إيموجي قلوب الحُب، ليأتيها ردٌ من حبيبها مُغنّي الراب العالمي "ترافيس سكوت"، ويترك إيموجي عيون قلوب الحُب، مُعبّرًا عن إعجابه بإطلالة حبيبته ووالدة طفلته "ستورمي".

ومن الجدير ذكره أنّ علاقة كايلي وترافيس ليست على ما يُرام، وذلك لأنّه تمكّنت جينر من العثور على رسائلٍ ومُحادثات مشكوكٌ في أمرها في هاتف حبيبها سكوت مع امرأةٍ أخرى، في صحوة خيانة صديقتها المُقرّبة "جوردن وودز" مع تريستان تومبسون، حبيب شقيقتها كلوي كارداشيان.