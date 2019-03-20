مروة ناجي تُعلِن خبر طلاقها

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: أعلنت الفنانة مروة ناجي طلاقها من زوجها الكاتب الدكتور أحمد مجاهد بعد زواجٍ استمر لعدة سنوات. وذلك عبر صفحتها الخاصة على فيسبوك بمدونة جاء فيها: "سامحوني لنشر هذا الخبر بعد انفصال لأكثر من عام ونصف. ولكن كما في الزواج من إشهار كان لابد عند الطلاق أيضا من الإشهار بعد مرور حوالى ٧ أشهر على الطلاق بشكلٍ رسمي. وذلك لإعلام الجميع بأنه إكتمل النصيب إلي ذلك ... والحمد لله على كل شيء".

يشار إلى أنه رغم الدعم المستمر من زوجها لنشاطها الفني في السابق، إلا أنه لوجِظَ عدم ظهوره برفقتها بعرضها المسرحي الأخير. وهو ما أثار تكهنات عن خلافات بينهما، علماً بأنه سبق تدوينتها بتدوينة أعلن فيها الإنفصال.



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