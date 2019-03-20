دينا لم تعتزل الرقص بعد العمرة وتنفي الإرتباط

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: أثارت الفنانة الإستعراضية دينا حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان خبر ارتباطها بصورة عبر حساب الإعلامية بسمة وهبة بالتزامن مع ظهورها بالحجاب وهي تقوم بأداء مناسك العمرة. فقد ربط البعض قرار الاعتزال بخبر الارتباط بعد صورتها وهي تؤدي الفريضة الدينية. لكن مدير أعمالها طارق زين أكد في تصريحاته يوم أمس، أنها لم تعتزل الرقص، بل ملتزمة بعقود لإحياء ثلاثة حفلات يوم الخميس المقبل. موضحاً أنها أدت العمرة وستعود إلى مصر للوفاء بتعهداتها في الحفلات المقبلة، كما هو محدد مسبقاً، إلا أنه يتطرق لمسألة ارتباطها!



دينا تنفي ارتباطها

من جهةٍ أخرى، لقد أعلنت دينا في العام الماضي انفصالها عن زوجها بهدوء، قبل أشهر من إعلان الخبر في وسائل الإعلام. غير أنه يتردد حالياً أنها تعيش قصة حب جديدة انتهت بالزواج. حيث نشرت الاعلامية بسمة وهبة صورة لها مع دينا وهي ترتدي خاتم بيدها اليسرى لتهنئها على الارتباط دون أن تكشف تفاصيل أخرى. وهو أمر لم تُعلِّق عليه دينا عبر حسابتها على مواقع التواصل الإجتماعي. خلال تواجدها خارج مصر. لكنها، حين عادت في ساعةٍ متأخرة من مساء أمس، حرصت على التأكيد بأنها لم تتزوج، وأنها ستعود لممارسة عملها اعتباراً من اليوم. وذلك بفيديو نشرته عبر خاصية الـStory عبر الصورة الشخصية (Profile) لصفحتها الخاصة على "فيسبوك"