شكرا لقرائتكم خبر عن لو هتحضر الحفلة.. اعرف أسعار تذاكر حفل محمد رمضان ومفاجأته للجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النجم محمد رمضان، عن أسعار تذاكر أولى حفلاته الغنائية، الجمعة 29 مارس الجارى، فى مركز المنارة بالتجمع الخامس. وجاءت أسعار التذاكر كما أعلنها رمضان "1000، 500، 250"، مفجرا مفاجأة لجمهوره مواليد 29 مارس، قائلا: "اللى عيد ميلاده يوم الحفلة هيدخل مجانا بالبطاقة". ومن المتوقع أن يقدم "رمضان" خلال الحفل أغانيه التى صورها على طريقة الفيديو كليب وحققت نجاحا كبيرا، منها نمبر وان، أنا الملك، مافيا، فيروس وغيرها من أغانيه. Advertisements

محمد رمضان وكان النجم محمد رمضان، طرح أغنيته الجديدة "فيروس virus" الثلاثاء الماضى، عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب" واستطاع رمضان بأغنيته أن يحقق ما يقارب من 2 مليون مشاهدة خلال يوما واحدا .

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