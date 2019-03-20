شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف سامو زين قال إيه عن جورج وسوف بعد حوار استمر لدقائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الفنان السورى سامو زين، عن سعادته بلقاء سلطان الطرب العربى وابن بلاده المطرب جورج وسوف، مؤكدا أنه مدرسة للفن والأخلاق وتعلم منه الكثير.

وقال "أبو وديع سلطان الطرب ومدرسة الفن و الأخلاق، انبسطت كتير أنى شفتك، صحيح كان وقت قصير ولكن تعلمت بدقائق منك أشياء كتير، الله يطول بعمرك وبأكدلك انك أنت حبيب الكل لأنه الكل حبايبك".

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سامو مع أبو وديع

وأضاف سامو: "تشرفت بجلستى مع الفنان الأب الكبير قيمة وقامة أبو وديع، السلطان جورج و سوف، سورى وأفتخر".



سامو

يذكر أن سامو زين طرح مؤخرا كليب أغنية "الأسطوانة المشروخة" وهى من كلمات أحمد على موسى، ألحان مدين وتوزيع طارق توكل، وتعتبر من ضمن ألبومه الأخير "لو عمرى يرجع" الذى طرحه منذ فترة وحقق نجاحا كبيرا.