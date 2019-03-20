شكرا لقرائتكم خبر عن في يوم السعادة العالمى ..شوف مين غنى للسعادة والفرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل العالم اليوم الأربعاء بـ يوم السعادة العالمي وهو المعني الذي يبحث عنه الناس جميعا، بكل تأكيد الجميع يريد أن يكون سعيدا، وشهدت الساحة الغنائية العديد من الأغنيات التي تناولت موضوع السعادة، ونرصد من خلال هذا التقرير أشهر الأغاني التي تغنت للسعادة أغنية السعادة: أغنية السعادة: الفنان محمدرشدي غني للسعادة وقال : السعادة ليها ناس وناس.. طول حياتنا واحنا منها محرومين السعادة.. لية ناس وناس انت ناسى.. لية يا قلبى احنا مين مين احنا اتخلق.. الحزن عشان احنا اتولد الجرح.. عشان كل زرع فى طريقنا الشوك.

محمد رشدى أغنية صاحب السعادة : أغنية صاحب السعادة : غناها الراحل إسماعيل يس، وهى من كلمات أبو السعود الإيبياري، ومن كلماتها كلنا عاوزين سعادة بس إيه هي السعادة.. و لا إيه معنى السعادة؟!.. قوللي يا صاحب السعادة.. قوللي .. قوللي.. ناس قالوا لي إن السعادة للنفوس.. حاجة سمّوها الجنيه.

إسماعيل ياسين أغنية السعادة السعادة : أغنية السعادة السعادة : قدمتها الفنانة نعمية عاكف في فيلم "اربع بنات وضابط" ، من بطولة أنور وجدى، وأمينة رزق، ولبلبة، ومن تأليف وإخراج أنور وجدى.

نعمية عاكف Advertisements أغنية السعادة : هى أغنية من ألبوم "لمدينة" لزاب ثروت وساري هاني مع محمود العسيلي وإنجي نظيف، من كلمات زاب ثروت، والأغنية تقول : بنزول المية في الكوباية.. انا بدأت أفهم.. فشوفت النص الفاضي منها.. فاستغربت بضحك.. بضحك علي الأيام اللي عدت في الحزن واليأس.

محمود العسيلى وزاب ثروت أغنية سر السعادة : قاما بغناءها الزوجين الملحن مصطفى جاد والمطربة كارمن سليمان في يوم زفافهما، الأغنية من كلمات أحمد سرور، وألحان مصطفى جاد، وتوزيع توما.

كارمن سليمان ومصطفى جاد

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