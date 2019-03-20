شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عام من المفاوضات 21st Century Fox تحت السيطرة الكاملة لديزنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أكثر من عام للحصول علي الموافقة النهائية، تم الانتهاء من عملية دمج شركة ديزنى العالمية لشركة 21st Century Fox " لتكون الصفقة الأفضل فى القرن الـ21، والتي بلغت قيمتها 71.3 مليار دولار، ودخلت حيز التنفيذ رسميًا اليوم 20 مارس.

ووفقاً لموقع ذا فيرج، فإن عملية الدمج تتيح لشركة ديزنى السيطرة الكاملة على عدد من كيانات القرن الحادى والعشرين بما فى ذلك قسم الاستوديوهات السينمائى الكامل لشركة فوكس وحصتها البالغة 30 فى المائة فى خدمة البث Hulu ومجموعة Fox Television Group.

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وحصلت ديزنى على الموافقة النهائية من منظمات مكافحة الاحتكار فى جميع أنحاء العالم فى الأشهر الأخيرة، من أجل التمكن من ضم الكيانات الأخرى إليها بشكل قانونى.

قال الرئيس التنفيذى لديزنى "بوب إيجر" فى بيان صحفي: "هذه لحظة استثنائية وتاريخية بالنسبة لنا - إنها ستخلق قيمة كبيرة على المدى الطويل لشركتنا وللمساهمين" "إن الجمع بين ثروة ديزنى و 21 th Century للمحتوى الإبداعى والموهبة المؤكدة يخلق شركة الترفيه العالمية البارزة ، فى وضع جيد يؤهلها لقيادة عصر ديناميكى وتحولى لا يصدق."