شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالا بعيد الأم.. "بلاك أند وايت" تطرح أغنية مروة مرعى "أغلى الكلام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفالا بعيد الأم طرحت شركة "بلاك أند وايت" لمالكها المنتج ياسر سليم، أغنية المطربة مروة مرعى الجديدة بعنوان "أغلى الكلام" على قناة الشركة بموقع يوتيوب، الأغنية من كلمات مروة مرعي ومحمد مدحت، وتوزيع محمد مدحت.

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مروة مرعي لها العديد من المشاركات الغنائية في الكثير من الاعلانات على الراديو والتليفزيون، حيث قامت بغناء تتر المقدمة لبرنامج "الحياة أحلى" على قناة الحياة كما قدمت أغنية "الحياة في رمضان" التي كانت تبث على شاشة القناة طيلة شهر رمضان الماضى، وكانت آخر أعمالها أغنية وطنية بعنوان "علي صوتك" من كلماتها وغنائها، ألحان وتوزيع محمد مدحت.

وشاركت مروة مرعى ضمن فعاليات افتتاح مهرجان الاسكندرية السينمائى فى دورته الرابعة والثلاثين بأغنية "هتوحشنا" لإحياء الذكرى العاشرة لوفاة الراحل يوسف شاهين من كلمات أحمد حسن راؤول وتوزيع محمد مدحت وألحان كريم عرفه.