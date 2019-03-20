شكرا لقرائتكم خبر عن الكينج محمد منير فى ميدان التحرير لتصوير كليب "وطن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتواجد الكينج محمد منير حالياً فى الشوارع المحيطة بميدان التحرير لتصوير مشاهد كليب أغنيته الجديدة "وطن" التي يتضمنها ألبومه الجديد، ويتم تجهيز الكليب لعرضه بالتزامن مع انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية. ودخل الكينج، ضمن المرشحين بقوة لإحياء حفل افتتاح بطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر وتبدأ في 21 يونيو القادم، فى إطار الإعداد لحفل افتتاح رائع يليق بمصر والكرة الأفريقية. Advertisements محمد منير اتبع سياسة جديدة في طرح أغنيات ألبومه الأخير " وطن"، وذلك بعرض أغنية جديدة كل أسبوعين، ويضم الألبوم 5 أغنيات فقط، تطرح في شكل "ميني ألبوم"، وكان أخر أغنية طرحها "ابعد عينك عن عيني"، والتي تعد خامس أغنيات ألبومه الجديد.

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