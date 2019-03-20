محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

أعلن الفنان والمخرج مازن الغرباوي تفاصيل الدروة الرابعة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك".

وكتب رئيس المهرجان: "بإذن الله (تعالى) 26 مارس المؤتمر الصحفي، 27 مارس- اختبارات الورش". وأضاف: "30 مارس مقابلة المتطوعين والمتقدمين للورش من أبناء مدينة شرم الشيخ بقصر ثقافة شرم الشيخ". وتنعقد الدورة الرابعة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في الفترة من 1- 7 إبريل 2019 بمدينة شرم الشيخ، برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مازن الغرباوي يعلن تفاصيل الدروة الرابعة لـ"شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.