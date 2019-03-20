حاكم الشارقة يسلم مخرج "الطوق والأسورة" جائزة أفضل عرض مسرحي عربي‎ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

بحضور الدكتورة ايناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، سلم الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة، جائزة أفضل عرض مسرحي عربي لعام 2018 الممنوحة من مهرجان المسرح العربي، للفنان ناصر عبدالمنعم، مخرج عرض "الطوق والأسورة".

جاء ذلك، خلال حفل افتتاح فعاليات الدورة التاسعة والعشرين للأيام الشارقة المسرحية. وصعد مخرج العرض إلى مسرح قصر ثقافة الشارقة بالإمارات حاملا علم مصر علي كتفيه، بعدها تم تقديم (الطوق والأسورة) علي مسرح بيت النابودة وسط حفاوة بالغه من الجمهور.

يذكر أنه سبق الإعلان عن فوز "الطوق والأسورة" بجائزة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي كأفضل عرض مسرحي عربي لعام 2018، خلال فعاليات الدورة الحادية عشر من مهرجان المسرح العربي التي أقيمت في القاهرة.

وقالت عبد الدايم إن الاحتفاء بالعرض الفائز بالجائزة في الشارقة يعكس قيمة ومكانة مصر في قلب العالم العربي، ويبرز ريادتها التي تستند الي تاريخ طويل من الإبداع.

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وأضافت أن فن المسرح من وسائل التعبير التي لا تعرف وسيطًا مع الجمهور، مشيرة إلى أن المسرح المصري زاخر بالمبدعين. وأكدت أهمية وتأثير قوة مصر الناعمة في تشكيل وجدان وهوية شعوبنا العربية .

حضر الاحتفال الفنان خالد جلال، رئيس قطاع الانتاج الثقافي، وإسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، والمخرج عصام السيد، وشادي سرور، مدير مسرح الطليعة وأبطال العمل.

مسرحية الطوق والأسورة مأخوذة عن رواية الراحل يحيى الطاهر عبدالله، رؤية مسرحية للدكتور سامح مهران، ومن إخراج ناصر عبد المنعم، ومن إنتاج البيت الفني للمسرح وزارة الثقافة، وبطولة فاطمة محمد على ومارتينا عادل وغناء كرم مراد.