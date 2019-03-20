ديانا كرزون تطرح أغنية جديدة في عيد الأم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: طرحت الفنانة الأردنية ديانا كرزون، منذ قليل، عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، أغنية "هاي الست أمي"، بمناسبة الاحتفال بعيد الأم. الأغنية من كلمات عمر ساري، وألحان محمد بشار، وتوزيع خالد مصطفى. ديانا كرزون طرحت مؤخرا أغنية "حب تقليدي" تزامنًا مع الاحتفال بعيد الحب، وهي أغنية باللهجة الخليجية من كلمات محمد القاسمي، وألحان وتوزيع حاتم منصور.

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