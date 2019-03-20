محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: تفاعلت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور مع جمهورها احتفالًا باليوم العالمي للسعادة، عبر صفحتها الشخصية بـ"تويتر". وعلقت "سيرين" في تغريدة لها: "علمتني الحياة أعرف أبتسم بكل الظروف وبكل الأوقات لأني إمرأة قوية بالفعل مش بالحكي". يذكر أن سيرين عبدالنور تشارك في بطولة مسلسل "الهيبة- الحصاد" ويشاركها البطولة تيم حسن، منى واصف، ومن إخراج سامر البرقاوي، والمقرر عرضه ضمن سباق رمضان القادم.

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كانت هذه تفاصيل خبر سيرين عبدالنور في اليوم العالمي للسعادة: "أبتسم بكل الظروف" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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