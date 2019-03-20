محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: احتفل المطرب التونسي صابر الرباعي بذكرى عيد استقلال تونس، عبر صفحته الشخصية بـ"تويتر". ونشر الرباعي مقطع فيديو من أغنية وطنية له، وعلق: "تونس يا رب تحميها وتعليها وتنصر أهاليها من اللي يغدر بيها". وأضاف: "بمناسبة ذكرى استقلال بلدي العزيز تونس أتمنى الخير لشعبها رجالًا ونساءً، شبابًا وأطفالًا، وأن تكون سنة 2019 سنة الانطلاق الحقيقي إلى الأمام، وكلنا إيد واحدة تحت راية واحدة، عاشت تونس". ويحتفل الشعب التونسي اليوم الأربعاء 20 مارس 2019، بالذكرى 63 لعيد الاستقلال.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صابر الرباعي احتفالا بعيد الاستقلال التونسي: "يا رب تعليها" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.