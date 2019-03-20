هند صبري تحتفل بالعيد الوطني لتونس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: احتفلت الفنانة التونسية هند صبري بعيد الاستقلال التونسي، عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور "إنستجرام". ونشرت "هند" صورة للعلم التونسي، وعلقت: "عشت يا تونس حرة أبية ومحفوظة من كل شر، عيد الاستقلال التونسي". ويحتفل الشعب التونسي اليوم الأربعاء 20 مارس 2019، بالذكرى 63 لعيد الاستقلال.

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