نجوم الفن يدعمون أشرف زكي في انتخابات نقابة المهن التمثيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

دعم عدد من نجوم الفن، عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، الفنان أشرف زكي، بعد ترشحه مجددا على مقعد نقيب الممثلين.

وتجرى الانتخابات يوم الجمعة الموافق 22 مارس، على مقعد النقيب و6 من الأعضاء.

ونشر الفنان أمير كرارة بوستر دعائيا للحملة الانتخابية لأشرف زكي، عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، وعلق: "صباح الفل، كل الدعم للرجل المحترم الدكتور اشرف زكي، مبروك مقدما".

كما علقت الفنانة شيماء سيف عبر صفحتها بإنستجرام، قائلة: "عمري ماشفت حد في مستشفى أو عزاء إلا وكنت أول واحد موجود".

وتابعت: "عمر ماحد كلمك في مشكلة ومردتش عليه في لحظتها، وفي أفراح الصغير قبل الكبير بتكون موجود وفرحان من قلبك، مفيش إخلاص وتفاني كده، وأكيد عشان كده إنت نقيبنا ونفتخر".

وعلق النجم محمد هنيدي، على صفحته الرسمية بموقعي تويتر وإنستجرام، قائلا: "أشرف زكي نقيبنا وحبيب وأخ لكل ممثل، الصغير قبل الكبير".

بينما علقت الفنانة منة فضالي: "كل الدعم لدكتوري العظيم اللي بحبه جدا وبحترمه جدا، دكتور أشرف زكي كلنا معاك يا رجولة".

فيما اكتفى الفنان محمد رجب، بدعم نقيب المهن التمثيلية، بنشر البوستر الدعائي لحملته الانتخابية، عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام.

كذلك علقت الفنانة إنجي شرف، عبر صفحتها بإنستجرام، قائلة: "الأخ والصديق، دكتور أشرف زكي".

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وعلق الفنان حمدي الميرغني، عبر صفحته بإنستجرام، قائلا: "ربنا معاك يا دكتور، ويكتبلك كل خير، ربنا يخليك لينا نقيب واستاذ وأخ أكبر".

كما علق الفنان هشام ماجد، قائلا: "بالتوفيق للرجل المحترم أشرف زكي"، وعلق الفنان محمد عبدالرحمن الشهير بتوتا، قائلا: "ربنا يوفقك يا دكتور أشرف".

كذلك اكتفى الفنان سامح حسين، بنشر بوستر الحملة الانتخابية للنقيب، على صفحته الرسمية بإنستجرام.

وعلق الفنان كريم فهمي: "من الناس اللي بحبهم، وشايف شغله على أكمل وجه، وفعلا كممثلين واقف في ضهرنا كلنا، الجدعنة يعني أشرف زكي، مبروك مقدما يا دكتور".

وعلق نجم مسرح مصر الفنان محمد أنور قائلا: "نعم لدكتور أشرف زكي نقيبا لنقابة المهن التمثيلية".

فيما علق الفنان محمد أسامة الشهير بأوس أوس، قائلا: "ربنا معاك يا دكتور، ودايما في ضهرنا في أي مكان وفي أي زمان".

ونشر الفنان مصطفى خاطر، صورة لأشرف زكي، وعلق: "ربنا معاك وفي عونك، سند للصغير قبل الكبير، وأب للجميع"

وعلقت الفنانة دينا فؤاد، عبر صفحتها الرسمية بإنستجرام، قائلة: "كل الدعم للراجل المحترم، دكتور أشرف زكي".

وعلقت الفنانة نيللي كريم، قائلة: "بالتوفيق يا دكتور أشرف في انتخابات نقابة المهن التمثيلية".