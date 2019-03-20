شيماء سيف تحتفل بعيد ميلاد ماجد المصري: "عسل العسلات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: هنأت الفنانة شيماء سيف، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، الفنان الكبير ماجد المصري، بعيد ميلاده الـ56. ونشرت "شيماء" صورة تجمعهما، وعلقت: "كل سنة وإنت عسل العسلات يا أطيب قلب في الكون، يا نجمي المفضل". ماجد المصري من مواليد 15 مارس 1963، ولد بمدينة طنطا، وله عدد من الأعمال الفنية الهامة أبرزها "قشر البندق"، "كلمني شكرا"، "امرأة وخمسة رجال"، وغيرها.

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