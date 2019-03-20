فن ومشاهير

نادين نجيم تُبهر متابعيها بإطلالتها الجديدة

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نشرت النجمة اللبنانية نادين نجيم، مجموعة من الصور، كشفت بها عن النيو لوك الجديد الذي ستظهر به خلال في حلقة برنامج "حمد شو"، حيث ظهرت بمكياج ناعم وفستان أخضر لامع.

وعلقت "نادين" على الصور قائلة: انتظرونا بالحلقة الأخيرة وكتير مميزة ببرنامج مع "حمد شو" ب ٣٠ الشهر على قناة الراي.

جدير بالذكر ان "نادين" تشارك في رمضان المقبل بمسلسل "خمسة ونص" أمام قصي الخولي،

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وتظهر نجيم ضمن في المسلسل بدور طبيبة أورام وبرداء المرأة القوية، لكن لن تحتوي قصة المسلسل على أي صراع للفوز بقلب البطلة، كما تردد، لكن الأكيد هناك قصة حب مستحيلة ستجمع بين نادين نسيب نجيم وقصي خولي ضمن أحداث المسلسل.

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