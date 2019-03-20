الدوزي يكسر حاجز الـ 7 ملايين مشاهدة بأغنيته الجديدة "باختصار"

حقق المطرب المغربي "الدوزي" نجاحًا كبيرًا بأغنيته الجديدة "باختصار"، وذلك فور طرحها على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، حيث كسرت الأغنية حاجز الـ 7 ملايين مشاهدة منذ طرحها على موقع الفيديوهات "يوتيوب". مشاهدة منذ طرحها على موقع الفيديوهات "يوتيوب". وحصدت العديد من ردود الفعل الإيجابية من الجمهور. "باختصار" من كلمات وألحان وتوزيع جلال الحمداوي، وجاء هذا العمل بعد مجموعة من الأغاني الناجحة التي جمعتهما، وكانت آخرها أغنية "آمر"، التي حققت نجاحًا كبيرًا على يوتيوب، أمّا العمل المصوّر فيحمل توقيع المخرج كمال باسبوغ.

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