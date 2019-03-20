هند صبري تحتفل بذكرى استقلال تونس

احتفلت الفنانة التونسية هند صبري بعيد الاستقلال التونسي، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". "إنستجرام". نشرت "هند" صورة للعلم التونسي، وعلقت عليها قائلة: "عشت

يحتفل الشعب التونسي، اليوم الأربعاء 20 مارس 2019، بالذكرى الـ63 لعيد الاستقلال. يا تونس حرة وأبية ومحفوظة من كل شر، عيد الاستقلال التونسي".يحتفل الشعب التونسي، اليوم الأربعاء 20 مارس 2019، بالذكرى الـ63 لعيد الاستقلال.

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