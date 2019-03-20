مروة ناجي تعلن الانفصال عن زوجها



وكتبت "مروة": "سامحوني لنشر هذا الخبر بعد انفصال دام لأكثر من عام ونصف، ولكن كما في الزواج من إشهار، كان لا بد عند الطلاق أيضًا من الإشهار، بعد مرور حوالى 7 أشهر على الطلاق بشكل رسمى".

يأتي إعلان "مروة"، عن الطلاق، بعد ما نشره "مجاهد" قبلها قائلًا: "الأصدقاء الأعزاء.. أنا والفنانة

جدير بالذكر أن مروة ناجي، شاركت في ختام الدورة السادسة من فعاليات مهرجان الشارقة للموسيقى العالمية، والتي مثلت من خلاله مصر، بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، والتي قدمتها هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، ونظمه مركز فرات قدوري للموسيقى. أعلنت المطربة مروة ناجي، عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، انفصالها رسميًا عن زوجها أحمد مجاهد، وذلك بعد زواج دام لسنوات طويلة.وكتبت "مروة": "سامحوني لنشر هذا الخبر بعد انفصال دام لأكثر من عام ونصف، ولكن كما في الزواج من إشهار، كان لا بد عند الطلاق أيضًا من الإشهار، بعد مرور حوالى 7 أشهر على الطلاق بشكل رسمى".يأتي إعلان "مروة"، عن الطلاق، بعد ما نشره "مجاهد" قبلها قائلًا: "الأصدقاء الأعزاء.. أنا والفنانةمروة ناجى منفصلين رسميًا منذ فترة، برجاء التعامل معنا على هذا الأساس منعا للإحراج وشكرًا".جدير بالذكر أن مروة ناجي، شاركت في ختام الدورة السادسة من فعاليات مهرجان الشارقة للموسيقى العالمية، والتي مثلت من خلاله مصر، بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، والتي قدمتها هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، ونظمه مركز فرات قدوري للموسيقى.

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