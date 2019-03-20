شاهد.. رسالة هشام ماجد لوالدته في عيد الأم

هنأ الفنان هشام ماجد، والدته بمناسبة عيد ميلادها، والذي يوافق يوم عيد الأم، حيث نشر صورة تجمعه بوالدته عبر موقع الصور والفيديوهات.

وعلق "هشام" على الصورة قائلًا: "كل سنة وإنتِ طيبة يا مامتي، و برافو عليكي إن عيد ميلادك يوم عيد الأم،

بجيب هدية واحدة".

الجدير بالذكر أن هشام ماجد يشارك في السباق الرمضاني القادم بمسلسل "اللعبة"، بطولة كل من "شيكو، سامي مغاوري، مي كساب"، ومن إخراج معتز التوني.