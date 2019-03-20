شاهد.. تريلر جديد لفيلم الرعب "US"

طرحت شركة "Universal Pictures" المنتجة لفيلم الرعب "US"، تريلر جديد للعمل، الذي من المقرر طرحه يوم الجمعة الموافق 22 مارس الجاري، في دور العرض بالولايات

المتحدة الأمريكية.

ويدور الفيلم حول أب وأم يأخذان أطفالهما إلى منزل على الشاطئ من أجل الاسترخاء مع الأصدقاء، قبل

أن يتدخل فى أجازتهم بعض الغرباء دون دعوة لتتحول الأجازة إلى جحيم مخيف.

"Universal Pictures" بطولة مجموعة متميزة من النجوم منهم تيم هيدكر، آنا ديوب، إيفان أليكس، وماديسون كارى، بالإضافة إلى التوأم نويل وكالى شيلدون.