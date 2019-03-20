صابر الرباعي يحتفل بذكرى استقلال تونس

احتفى المطرب التونسي، صابر الرباعى، بذكرى استقلال تونس الذى يوافق يوم 20 مارس من كل عام، حيث هنأ شعب تونس بذكرى الاستقلال عبر مقطع صوتي من

أغنية له عن تونس، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وعلق قائلًا: "تونس يا رب تحميها وتعليها وتنصر أهاليها من

اللي يغدر بيها، بمناسبة ذكرى استقلال بلدي العزيز تونس اتمنى الخير لشعبها رجالا ونساء، شبابا وأطفالا، وأن تكون سنة 2019 سنة الانطلاق الحقيقي إلى الأمام، وكلنا إيد واحدة تحت راية واحدة.. عاشت تونس".