تعرف على تفاصيل أولى حلقات مسلسل دينا الشربيني الجديد

تواصل الفنانة دينا الشربيني، تصوير دورها ضمن أحداث مسلسل "زى الشمس "، الذى تخوض من خلاله ثانى بطولاتها المطلقة فى عالم الدراما التليفزيوينة .
والعمل مأخوذ عن مسلسل إيطالى شهير ، عدد حلقاته 6 فقط، بينما سيبلغ عدد حلقات النسخة المصرية 30 حلقة، حيث تجسد دينا الشربينى داخل الأحداث شخصية محامية تعيش خارج البلاد .
وتشهد الحلقات الأولى من العمل مقتل شقيقتها الفنانة التشكيلية، وهى الشخصية التى تلعبها الفنانة ريهام عبد الغفور، لتبدأ فى رحلة
ومن المقرر أن تظهر ريهام عبد الغفور على مدار الـ 30 حلقة عن طريق حيلة درامية ، حيث لن يقتصر ظهورها على الحلقات الأولى فقط ، بينما يجسد أحمد داوود شخصية صديق دينا الشربينى الذى يعود من الخارج لمساعدتها فى حل لعز مقتل شقيقتها.
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