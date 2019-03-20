سما المصري تثير الجدل وتشن هجوما على “نجلا بتاعة الحصان”

كتب امير فتحي في الأربعاء 20 مارس 2019 12:57 مساءً - ردت الفنانة المثيرة للجدل سما المصري علي المحامي سمير صبري بعدما رد على هجومها عليه بسبب اتهامه بالنصب وانتحال صفة طبيب.

وقالت سما في تصاريح صحفية: “ممكن لو مش قادر ترد تجيب نجلا بتاعة الحصان ترد بالنيابة عنك” “نجلا بتاعة الحصان الموكلة بتاعتك اللي تم طردها من مصر بحكم محكمة لأنها سيئة السمعة ولا الحصان تعبان مش قادر برضو يرد؟”.

وتابعت: “عاملي دكتور وبتدافع عن الأخلاق والقيم وانت محامي نجلا، الفلوس تعمل اكتر من كده”.

وكانت الفنانة سما المصري، قد علقت على البلاغات التي يقدمها دائما المحامي سمير صبري، ضد المشاهير أو ضد صاحب أي واقعة تشغل الرأي العام