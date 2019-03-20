شكرا لقرائتكم خبر عن دينا تنفى زواجها: "أنا متجوزتش وكل اللى قال كلمة وحشه له مثلها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت الفنانة والراقصة الاستعراضية دينا، الأنباء التى تردد مؤخرا حول زواجها، مقدمة الشكر لكل من هنأها بعد تأديتها مناسك العمرة.

وقالت دينا "بشكر كل الناس اللى باركتلى عشان العمرة، أنا رجعت تانى أهو، وبشكر الناس اللى فى السعودية كانت لطيفة وفوق الوصف وبتنمالكم كل الخير".

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وأوضحت دينا "أنا متجوزتش ولا حاجة، كله باعت يقولى أنا اتجوزت وأنا متجوزتش، ونازله شغلى النهاردة"، مضيفة: "بتمنى الخير للناس كلها وكل اللى قالى كلمة حلوة فله مثلها، واللى قال كلمة وحشه له مثلها".

وترددت خلال الساعات الماضية داخل الوسط الفنى، أنباء تفيد أن الفنانة الاستعراضية دينا تزوجت من رجل سعودى، خاصة بعدما كتبت الإعلامية بسمة وهبة مباركة لـ دينا عبر موقع تبادل الصور إنستجرام: "مبروك يا عروسة النيل".

الحكاية لم تتوقف عند أداء مناسك العمرة كما ظهرت دينا فى الصور التى نشرتها على حسابها، بل الصورة التى نشرتها بسمة وهبة أشارت إلى دلائل واضحة أن دينا تزوجت بالفعل، حيث ظهرت فى الصورة وبسمة وهبة تشير إلى "خاتم زواج" فى يد دينا، وكتبت لها: ألف مبروك يا دينا.. جيتى لبيته فكرمك وأهداكى هديه الحياة.. الله يسعدك ويوفقك.. ونورتى جدة ونورتى بيتى يا عروسة النيل".