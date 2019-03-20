شكرا لقرائتكم خبر عن كليب محمد رمضان "فيروس" تقترب من 2 مليون مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح النجم محمد رمضان، أغنيته الجديدة "فيروس virus" أمس الثلاثاء، وذلك عبر قناته الرسمية علي موقع "يوتيوب" واستطاع رمضان بأغنيته أن يحقق ما يقارب 2 مليون مشاهدة خلال يوما واحدا .

من جانب أخر يستعد النجم محمد رمضان، لإحياء حفلا غنائيا، يوم الجمعة 29 مارس الجارى، بصحبة إحدى فرق الدي جى"، ومن المتوقع أن يقدم "رمضان" خلال الحفل أغانيه التى صورها على طريقة الفيديو كليب وحققت نجاحا كبيرا، وهى "نمبر وان" و"أنا الملك" و"مافيا" و"القمر".

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ويستكمل محمد رمضان تصوير مشاهده فى مسلسل "زلزال"، المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصرى ونسرين أمين وهنادى مهنى وحسام داغر ومصطفى منصور وعدد آخر من الفنانين، ويسجل العمل تعاون محمد رمضان الأول مع شركة سينرجى فى الدراما التليفزيونية.