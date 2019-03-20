شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو كلنا عايزين سعادة..اسماعيل ياسين صاحب أول طلعة للبحث عن السعادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مفهوم السعادة واحد من المفاهيم المعقدة والصعبة في تفسيرها فلكل واحد منا مفهوم مختلف للسعادة، فما يسعدك قد لا يسعد غيرك، ماهية السعادة كانت واحدة من أولويات البحث لدي أسطورة الكوميديا اسماعيل ياسين والذي ناقش تلك الحيرة من خلال أغنية صاحب السعادة ، تلك السعادة الذي خصص العالم لها يوم يعرف بـ يوم السعادة العالمي والذي يحتفل به العالم اليوم . وتقول كلمات أغنية صاحب السعادة كلنا عايزين سعادة بس ايه هي السعادة و لا ايه معنى السعادة قوللي يا صاحب السعادة قوللي .. قوللي ناس قالوا لي إن السعادة للنفوس حاجة سموها الجنيه قول فضلت أجمع و أحوش ف الفلوس لما حسيت إني بيه كل ما أمشي في أي حتة ابتسام و اللي يمسح لي الجاكتة باحترام و اللي يشتم لي فلان و اللي يعمل بهلوان و اللي يفتح لي البيبان و اللي يفسح المكان كل دي كانت أونطة بلمصوجرة مش باخلاص أو ارادة أي ضحكة، ابتسامة عليها أجرة تبقى فين هي السعادة؟ قوللي يا صاحب السعادة . قوللي قوللي ناس قالوا لي إن السعادة في الغرام ويا احسان أو نوال نظرة ثم ابتسامه وقوم قوام طب في شرك الجمال Advertisements الهوا شعلل فؤادي باللهيب و ف هدايا فضلت أهادي لاجل اطيب وانطفت نار الأنين لما بادلتني الحنين حلفتني ميت يمين إني اكون مخلص أمين بعد حلفاني بيومين شفت الحبيبة ويا واحد و الاكادة انه صاحبي و هي عارفة، العجيبة، تبقى فين هي السعادة قوللي يا صاحب السعادة . قوللي قوللي قلت أحسن لما أشوف بنت الحلال دي السعادة في الجواز قول نهايته رحت دافع مهر عال للعروسة والجهاز يوم كتبنا ويوم دخلنا ع الزفاف بعد جمعة خاب املنا بالخلاف اشتكيلها في الغرام تشتكيلي فساتين خياطتها والكمام طلعو مش اخر موديل فكرها مشغول بصيدناوي وموضاته والمقلم واللي سادة اما جوزها مش ضروري واجباته تبقى فين هي السعادة قوللي يا صاحب السعادة . قوللي قوللي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو كلنا عايزين سعادة..اسماعيل ياسين صاحب أول طلعة للبحث عن السعادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.