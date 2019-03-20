بالفيديو- أمينة خليل: فخورة بمشاركتي في "الأقصر للسينما الإفريقية".. وأتمنى تقديم شخصية "نفرتيتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- أحمد حسين:

أعربت الفنانة أمينة خليل، عن سعادتها بتجربة مشاركتها كعضو لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة في ثامن دورات الأقصر للسينما الإفريقية.

وقالت قي تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "شرف لي ان إدارة المهرجان اختارتني"، مؤكدة أنها لم تشعر بالخوف من التجربة على العكس كانت متحمسة جدًا، وسعيدة بها، ووجدتها فرصة لمشاهدة أكبر قدر ممكن من الأفلام.

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وأضافت أمينة أنها لا تمانع في تقديم أفلام قصيرة إذا نال الموضوع إعجابها، وعن سبب عدم اهتمام البعض بالأفلام القصيرة، قالت "الموضوع ذوق، وعدد كبير من الناس لا يعطون هذه النوعية من الأفلام فرصتها أو قد يكون غير متاح لهم أن يشاهدوا مجموعة أفلام قصيرة في نفس مدة فيلم طويل، وكإنتاج ودور عرض نحتاج اهتمام أكبر بها، أنا طول عمري بحب الأفلام القصيرة".

وعن الشخصية التاريخية التي تتمنى تقديمها في عمل فني، اختارت "نفرتيتي" مؤكدة أنها سيدة قوية تريد تجسيد قصة حياتها على الشاشة.