محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
نشرت الفنانة دينا مقطع فيديو، عبر صفحتها الرسمية، بموقع إنستجرام، بعد عودتها من الأراضي المقدسة عقب أدائها مناسك العمرة.
وقالت دينا: "بشكر كل الناس اللي هنتني بالعمرة، وبشكر الشعب السعودي، وبتمنى لكل الناس الخير".
وأضافت: "فيه ناس كتير بعتالي تقولي إنتِ اتجوزتي، أنا متجوزتش ولا حاجة، كل اللي قالي كلمة حلوة له مثلها، واللي قال كلمة وحشة برضو له مثلها".
واختتمت حديثها مشيرة إلى إنها ستعود لاستكمال نشاطها الفني اليوم.
كانت دينا قد تعرضت لهجوم من بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ذهابها لأداء مناسك العمرة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. أول ظهور لدينا عقب عودتها من العمرة: "نازلة الشغل النهارده" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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