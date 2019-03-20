نجلاء بدر تهنئ دينا الشربيني بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: هنأت الفنانة نجلاء بدر صديقتها الفنانة دينا الشربيني بعيد ميلادها الـ34. ونشرت "نجلاء"، عبر صفحتها الرسمية، بموقع إنستجرام صورة تجمعها بدينا، وعلقت: "كل سنة وإنتِ سعيدة ومحفوظة من كل شر". وتشارك نجلاء بدر في السباق الرمضاني القادم بمسلسل "أبوجبل" بطولة مصطفى شعبان، محمود البزاوي، ومن إخراج أحمد صالح.

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