ريهام سعيد تدافع عن دينا: "ارحموا الناس وربنا يتقبل منها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: نشرت المذيعة ريهام سعيد صورة للراقصة دينا، أثناء تأديتها مناسك العمرة بالأراضي المقدسة، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام". وعلقت: "ارحموا الناس، دينا راحت عمرة، وربنا يتقبل منها إن شاء الله". يذكر أن الفنانة دينا شاركت في السباق الدرامي الرمضاني الماضي بمسلسل "نسر الصعيد"، بطولة محمد رمضان، ووفاء عامر، ودرة، وسيد رجب، وعائشة بن أحمد، وباسم الزارو، من إنتاج مدحت العدل، وإخراج ياسر سامي.

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