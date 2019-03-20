هشام ماجد يداعب والدته في عيد الأم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

حرص الفنان هشام ماجد، على تهنئة والدته بمناسبة عيد ميلادها والذي يوافق يوم عيد الأم.

ونشر "ماجد" صورة تجمعه بوالدته وعلق: "كل سنة وإنتِ طيبة يا مامتي، و برافو عليكي إن عيد ميلادك يوم عيد الأم، بجيب هدية واحدة".

يُذكر أن هشام ماجد يشارك في السباق الرمضاني القادم بمسلسل "اللعبة"، بطولة شيكو، سامي مغاوري، مي كساب، ومن إخراج معتز التوني.