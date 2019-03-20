شاهدوا.. شيرين عبد الوهاب تكشف حقيقة حملها

كتب امير فتحي في الأربعاء 20 مارس 2019 11:59 صباحاً - مع كل ظهور لها تواجه الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب العديد من الأخبار التي تؤكّد أنها حامل، الأمر الذي دفع بها إلى توضيح الحقيقة أمام العلن.
فمؤخرا تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعبد الوهاب في حفلها في البحرين، وهي تداعب جمهورها ممسكة ببطنها وتقول: “لست حاملا، الناس يريدونني أن أحمل”.
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