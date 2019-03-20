شاهدوا صباح الجزائري وزوجها اللبناني الوسيم في أحدث ظهور.. تعرفوا عليه

كتب امير فتحي في الأربعاء 20 مارس 2019 11:59 صباحاً - نشرت الممثلة السورية صباح الجزائري صورة لها عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي وظهرت فيها الى جانب زوجھا اللبناني رباح التقي، ووجھت له رسالة حب واحترام كتبت فيها معلقة على الصورة: “مساء الخیر يا حبیب الروح”.

وعلق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على الصورة متمنين ان تعيش صباح دوماً بسعادة مع عائلتها.

من جهة أخرى كانت صباح الجزائري قد اعتذرت من محبي ومشاهدي مسلسل “باب الحارة”، الذي جسدت فيه دور “سعاد” وأعلنت تأجیل عرض الموسم الجديد لشهر رمضان 2020.