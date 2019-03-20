محمود العسيلي يشنّ هجوما على أحد متابعيه.. والسبب!

كتب امير فتحي في الأربعاء 20 مارس 2019 11:59 صباحاً - هاجم الفنان المصري محمود العسيلي أحد متابعيه الذي كتب له تعليقا على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: “غني اتكلم في الكرة لكن بلاش شغل التنظير ده ومين قال ومن عمل”.
بدوره العسيلي ردّ على هذا التعليق قائلًا: “دا الأكونت بتاعي.. أقول فيه اللي انا عايزه.. انت بقى مش عاجبك اعمل بلوك وريحني وريح نفسك.. مش ناقصة هي”.
الجدير ذكره ان محمود العسيلي كان قد حقق مؤخرا حلم احدى معجباته بحضوره حفل زفافها وقيامه بالغناء فيه، وذلك بعد ان طلبت منه ذلك على حسابها الخاص.
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