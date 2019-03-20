نادين الراسي تعتذر من ممثلة أخطأت بحقها.. خمنوا من هي!

كتب امير فتحي في الأربعاء 20 مارس 2019 11:59 صباحاً - بعد المقابلة مع الممثلة والكاتبة منى طايع التي أكدت فيها أن الممثلة نادين الراسي ممثلة محترفة وتعتبر من أهم الممثلات في لبنان، مشيرة آنذاك منى طايع إلى ان الدراما بحاجة إلى نادين الراسي معتبرة أن كل ممثلة لها نصيبها في الدراما ولا أحد يأخذ عملا من طريق أحد، ردّت على المقابلة الراسي معلقة: ” شو صعب إسمع هالكلام من إنسانة غلطت بحقّا: أعتذِر منكِ منى طايع”.
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