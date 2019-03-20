طرح برومو فيلم Toy Story 4 – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــــرد: كشفت شركة “ديزني” عن البرومو الدعائي الخاص بالجزء الرابع من فيلم 4 Toy Story، المقرر عرضه في أواخر شهر يونيو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية.
الفيلم تدور قصّته حول محاولة مساعي وودي في العثور على الاهتمام الرومانسي، وهو من إخراج جوش كولي.
فيلم Toy Story 4 يضم أصوات مجموعة متميزة من الممثلين وهم توم هانكس، آني بوتس، باتريشيا أركيت، جوان كوزاك، كريستين شال وبوني هانت.
لمشاهدة برومو فيلم Toy Story 4:
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