إليكم تفاصيل جولة أريانا غراندي الغنائية

متابعة بتجـــــــــــــرد: انطلقت الجولة الغنائية الخاصة بالمغنية الأمريكية أريانا غراندي والتي تحمل اسم ألبومها الأخير Sweetener منذ أيام.

وأشار موقع Just Jared الأجنبي إلى أن أريانا ستحيي 30 حفلًا غنائيًا مع حلول شهر يونيو المقبل في عدد من الولايات الأمريكية وتقدم خلالها 30 أغنية من أغانيها القديمة والحديثة.

وشهدت الفترة الماضية نشاطًا فنيًا كبيرًا لـ أريانا التي طرحت كليبات غنائية حققت ملايين المشاهدات عبر موقع يوتيوب ومنها thank you , next و 7Rings وأغنية leave your girl friend i’m bored.