فن ومشاهير

توبا بويوكستون تفرض شرطًا صارمًا على نتفلكس

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متابعة بتجــــــــــــرد: وافقت النجمة التركية توبا بويوكستون على تقديم دور البطولة في مسلسل “النهضة العثمانية” والمقرر أن يعرض على المنصة الرقمية “نتفلكس”، في أواخر هذا لعام.

واشترطت توبا بويوكستون على الشركة المنتجة للمسلسل أن يتضمن العقد بندًا ينص على السماح لها بالمشاركة في أي عمل درامي آخر خلال فترة عرض وتصوير المسلسل.

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